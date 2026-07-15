У Болгарії виправдалися за вихід з коаліції охочих

Болгарія вважає, що миру в Україні можна досягти дипломатичними зусиллями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Болгарії Веліслави Петрової 15 липня на пресконференції у Києві.

Болгарія пояснила своє рішення щодо коаліції охочих

Петрова відповіла на запитання журналістів про причини виходу її країни з коаліції охочих.

Для допомоги Україні, за її словами, необхідно працювати за кількома політичними напрямами:

продовження підтримки України,

ефективні економічні заходи проти Росії,

дипломатичний трек, який приведе сторони за стіл переговорів.

"Ми вважаємо, що третій напрям використовувався недостатньо", - каже міністерка.

Петрова додала, що Болгарія підтримуватиме всі дипломатичні зусилля, а також санкційну політику ЄС.

Допомога Україні в енергетичній сфері

Як запевнила політикиня, Болгарія і надалі робитиме свій внесок у енергетичну безпеку України напередодні майбутньої зими.

"Болгарія розташована на перетині кількох критично важливих маршрутів, які дають нам змогу підтримувати Україну шляхом постачання газу та інших джерел енергії. Це один із напрямів, над яким ми зараз активно працюємо", - каже вона.

Болгарія вітає крок до Drone Deal

Петрова привітала оголошену 15 липня співпрацю України з ЄС у сфері виробництва безпілотників.

"Це напрям, до якого ми маємо дуже великий інтерес і який хотіли б розвивати також у двосторонньому форматі. Але якщо відповідна європейська рамка вже існує, ми можемо рухатися далі саме в її межах", - додала вона.