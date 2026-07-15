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В Болгарии оправдались за выход из коалиции желающих

19:30 15.07.2026 Ср
2 мин
МИД страны объяснил свое неожиданное решение существованием "других путей"
aimg Елена Бджола
В Болгарии оправдались за выход из коалиции желающих Фото: министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова (Getty Images)
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Болгария считает, что мира в Украине можно достичь дипломатическими усилиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Болгарии Велиславы Петровой 15 июля на пресс-конференции в Киеве.

Болгария объяснила свое решение насчет коалиции желающих

Петрова ответила на вопросы журналистов о причинах выхода ее страны из коалиции желающих.

Для помощи Украине, по ее словам, необходимо работать по нескольким политическим направлениям:

  • продолжение поддержки Украины,
  • эффективные экономические меры против России,
  • дипломатический трек, который приведет стороны к столу переговоров.

"Мы считаем, что третье направление использовалось недостаточно", - говорит министр.

Петрова добавила, что Болгария будет поддерживать все дипломатические усилия и санкционную политику ЕС.

Помощь Украине в энергетической сфере

Как заверила политик, Болгария и дальше будет вносить свой вклад в энергетическую безопасность Украины накануне предстоящей зимы.

"Болгария расположена на пересечении нескольких критически важных маршрутов, которые позволяют нам поддерживать Украину путем поставки газа и других источников энергии. Это одно из направлений, над которым мы сейчас активно работаем", - говорит она.

Болгария приветствует шаг к Drone Deal

Петрова приветствовала объявленное 15 июля сотрудничество Украины с ЕС в сфере производства беспилотников.

"Это направление, к которому у нас очень большой интерес и которое хотели бы развивать также в двустороннем формате. Но если соответствующая европейская рамка уже существует, мы можем двигаться дальше именно в ее пределах", - добавила она.

Напомним, что Болгария вышла из коалиции желающих в поддержку Украины и прекратила военную и финансовую помощь. Об этом заявил 14 июля премьер-министр страны Румэн Радев.

Российский патриарх Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС.Теперь сыграла роль позиция Болгарии.

Радев утверждает, что Запад не сможет дать отпор России конвенционными средствами. Он считает, что действия союзников повышают риск эскалации и ядерного ответа со стороны РФ.

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