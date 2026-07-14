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Одна з країн ЄС виходить з коаліції охочих і зупиняє допомогу Україні

16:04 14.07.2026 Вт
2 хв
Київ більше не отримає від неї ані військової, ані фінансової допомоги
aimg Валерій Ульяненко
Одна з країн ЄС виходить з коаліції охочих і зупиняє допомогу Україні Фото: лідери країн Євросоюзу (Getty Images)
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Болгарія більше не братиме участі в коаліції охочих на підтримку України та відмовляється від подальшої військової та фінансової допомоги Києву.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами голови болгарського уряду, Софія відмовляється від форматів, які наполягають на розв'язанні конфлікту військовим шляхом. Він вважає, що ескалацію може зупинити лише сильна дипломатична місія.

Радев, який давно критикує військову підтримку України, вкотре наголосив на необхідності "прагматичних" відносин із Кремлем. При цьому він заперечує звинувачення у проросійських поглядах.

Болгарія раніше відвідувала засідання коаліції охочих, проте свого представника на останню зустріч у Парижі вже не направила.

Допомога Україні

Після приходу Румена Радева на посаду у травні Болгарія офіційно призупинила надання зброї Україні. Водночас країна не припинила продаж озброєння та боєприпасів Києву.

Болгарія досі залишається одним із найбільших виробників снарядів радянського зразка в Євросоюзі. Ці поставки відіграли ключову роль у забезпеченні української армії на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що коаліція охочих продовжує розширюватися. За підсумками зустрічі в Парижі її учасники погодилися провести наступний саміт в Україні, а також оголосили про приєднання до ініціативи ще двох країн.

Зазначимо, польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що восени у Польщі вперше відбудуться військові навчання коаліції охочих, метою яких стане відпрацювання механізмів гарантування безпеки України.

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