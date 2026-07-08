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Прем’єр Болгарії лякає світ ядерною зброєю Путіна

12:25 08.07.2026 Ср
2 хв
Радев знову повторює вигадки Кремля
aimg Юлія Капітонова
Прем’єр Болгарії лякає світ ядерною зброєю Путіна Фото: Румен Радев, прем’єр-міністр Болгарії (Getty Images)
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Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев стверджує, що Захід не зможе дати відсіч Росії конвенційними засобами. Ба більше, він намагається залякати світ "ядерною відповіддю" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DRM News.

З новою заявою з цього приводу Радев виступив після прибуття на саміт НАТО в Анкарі.

ЗМІ поцікавилися, яке послання він хотів би адресувати російському диктатору Володимиру Путіну на тлі майже щоденних балістичних атак Росії на Київ.

"Мій меседж простий: ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам", - заявив Радев.

Він також почав вигадувати, що дії союзників суттєво підвищують ризик ескалації та ядерної відповіді з боку Росії.

"Це дуже небезпечно", - поскаржився прем’єр-міністр Болгарії.

На цьому тлі він закликав якомога швидше сформувати умови для дипломатичного врегулювання та досягнення миру. Також Радев вимагає не допустити нової хвилі ескалації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Болгарія вирішила зупинити постачання зброї Україні після приходу до влади Румена Радева. До слова, він є проросійським політиком.

На це рішення одразу відреагували в МЗС України. Там переконані, що надходження болгарської зброї триватимуть.

Також ми повідомляли, хто у ЄС виступив проти частини 21-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу.

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