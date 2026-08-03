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У Болгарії спалахнула суперечка через польські МіГ-29, на які розраховує Україна

09:48 03.08.2026 Пн
2 хв
Під шквал критики потрапив міністр оборони
aimg Юлія Капітонова
У Болгарії спалахнула суперечка через польські МіГ-29, на які розраховує Україна Фото: У Болгарії ще не вирішили, чи дійсно їм потрібні польські МіГ-29 (Getty Images)
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Парламентська опозиція Болгарії обурена наміром міністра оборони Дімітара Стоянова придбати в Польщі винищувачі МіГ-29 та запчастини до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.

Із заявою з цього приводу виступив депутат від коаліції "Демократична Болгарія" Івайло Мірчев. На його переконання, Болгарія повинна купувати сучасні літаки стандартів НАТО, а не МіГ-29.

"У той час, коли Болгарія має переозброюватися західною технікою, стало відомо, що ми просимо продати нам польські МіГ-29", - обурився він.

За словами політика, країна не повинна перетворюватися на "кладовище радянської авіації". На цьому тлі Мірчев нагадав, що країни-члени НАТО вже відмовляються від МіГ-29.

До критики міністра оборони також долучилася молодіжна організація "Так, Болгарія". На знак протесту її представники припаркували біля будівлі Міністерства оборони старий "Москвич".

Представники організації пояснили свою акцію доволі просто: мовляв, усі в країні переконалися, що Стоянов є палким прихильником ностальгії за соціалістичним минулим, тож у його гаражі має стояти "Москвич".

Представник "Так, Болгарія" Тодор Петров заявив, що Стоянов ухвалює необґрунтовані рішення. Він також додав, що Болгарія не повинна перетворюватися на "звалище" старої російської військової техніки.

Нагадаємо, Україна вже давно намагається домовитися з Польщею про надання винищувачів МіГ-29 для ЗСУ. Однак нещодавно стало відомо, що влада Болгарії також зацікавлена в цих літаках.

До речі, раніше ми писали, що в Польщі розкрили нову пропозицію України щодо винищувачів МіГ-29.

Окрім того, з'ясувалося, що Варшава розглядала сценарій списання МіГ-29 замість їхньої передачі Києву.

На тлі останніх подій українська влада підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею щодо надання МіГ-29.

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Польща Болгарія Війна Росії проти України Миг-29
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