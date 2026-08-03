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В Болгарии разразился спор из-за польских МиГ-29, на которые рассчитывает Украина

09:48 03.08.2026 Пн
2 мин
Под шквал критики попал министр обороны
aimg Юлия Капитонова
В Болгарии разразился спор из-за польских МиГ-29, на которые рассчитывает Украина Фото: В Болгарии еще не решили, действительно ли им нужны польские МиГ-29 (Getty Images)
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Парламентская оппозиция Болгарии возмущена намерением министра обороны Димитара Стоянова приобрести у Польши истребители МиГ-29 и запчасти к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTA.

С заявлением по этому поводу выступил депутат от коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев. По его убеждению, Болгария должна покупать современные самолеты стандартов НАТО, а не МиГ-29.

"В то время когда Болгария должна перевооружаться западной техникой, стало известно, что мы просим продать нам польские МиГ-29", - возмутился он.

По словам политика, страна не должна превращаться в "кладбище советской авиации". На этом фоне Мирчев напомнил, что страны-члены НАТО уже отказываются от МиГ-29.

К критике министра обороны также присоединилась молодежная организация "Да, Болгария". В знак протеста ее представители припарковали у здания Министерства обороны старый "Москвич".

Представители организации объяснили свою акцию довольно просто: мол, все в стране убедились, что Стоянов является ярым поклонником ностальгии по социалистическому прошлому, поэтому в его гараже должен стоять "Москвич".

Представитель "Да, Болгария" Тодор Петров заявил, что Стоянов принимает необоснованные решения. Он также добавил, что Болгария не должна превращаться в "свалку" старой российской военной техники.

Напомним, Украина уже давно пытается договориться с Польшей о предоставлении истребителей МиГ-29 для ВСУ. Однако недавно стало известно, что власти Болгарии также заинтересованы в этих самолетах.

Кстати, ранее мы писали, что в Польше раскрыли новое предложение Украины по истребителям МиГ-29.

Кроме того, выяснилось, что Варшава рассматривала сценарий списания МиГ-29 вместо передачи Киеву.

На фоне последних событий украинские власти подтвердили готовность продолжить переговоры с Польшей о предоставлении МиГ-29.

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