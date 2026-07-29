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Україна знову цікавиться МіГ-29, угода стала ближчою, - міністр оборони Польщі

19:45 29.07.2026 Ср
2 хв
У Польщі назвали країну, яка намагається перехопити винищувачі в України
aimg Анастасія Никончук
Україна знову цікавиться МіГ-29, угода стала ближчою, - міністр оборони Польщі Фото: МіГ-29 (facebook.com UkrainianLandForces)
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Україна підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею про передачу винищувачів МіГ-29 у рамках ініціативи "літаки в обмін на дрони". У Варшаві повідомили, що отримали листа від Києва і чекають на конкретні пропозиції.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Wirtualna Polska.

Україна повернулася до переговорів

Україна надіслала Польщі листа, в якому підтвердила готовність продовжити обговорення ініціативи щодо передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на співпрацю у сфері безпілотних технологій.

За словами Косиняк-Камиш, після попередніх розбіжностей Київ знову висловив зацікавленість у реалізації цієї ідеї, проте польська сторона розраховує отримати більш детальні пропозиції.

Що заявили у Варшаві

Міністр зазначив, що ініціатива залишається предметом переговорів і зараз обговорюється активніше, ніж місяць тому.

"Ми чекаємо на те, що мене дуже цікавить, а саме варіанта "МіГи для безпілотників". Після цих жорстких заяв з нашого боку, з українського боку прийшов лист, у якому говорилося, що вони все ще зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику. Вона з'являється", — сказав Косиняк-Камиш.

При цьому він уточнив, що певна співпраця у сфері підготовки фахівців уже розпочалася. Проте безпосередньо обмін винищувачів на безпілотники поки що не відбувся, а остаточних домовленостей між сторонами ще не досягнуто.

Не лише Україна

Глава польського Міноборони також повідомив, що інтерес до польських МіГ-29 виявляє не лише Україна.

З його слів, придбати ці літаки також хотіла б Болгарія. Міністр вважає, що наявність ще одного потенційного покупця може вплинути на переговорну позицію Польщі.

Що передувало

Тема передачі польських МіГ-29 Україні знову опинилася у центрі уваги після того, як на початку липня між Києвом та Варшавою виникли розбіжності навколо ініціативи "МіГ-29 в обмін на безпілотники".

Тоді міністр оборони Польщі заявив, що українська сторона не виконала домовленості щодо співпраці у сфері технологій безпілотних систем.

Тепер, за словами Косиняка-Камиша, Україна знову підтвердила зацікавленість у угоді та направила відповідний лист, після чого переговори було поновлено.

Нагадаємо, що раніше в Польщі заявили, що не виключають передачу Україні винищувачів МіГ-29, проте попередили: якщо переговори затягуватимуться, літаки можуть передати іншій країні. У Варшаві наголосили, що інтерес до цих винищувачів виявляє не лише Київ, тому рішення залежатиме від перебігу подальших переговорів.

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