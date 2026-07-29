Україна знову цікавиться МіГ-29, угода стала ближчою, - міністр оборони Польщі
Україна підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею про передачу винищувачів МіГ-29 у рамках ініціативи "літаки в обмін на дрони". У Варшаві повідомили, що отримали листа від Києва і чекають на конкретні пропозиції.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Wirtualna Polska.
Україна повернулася до переговорів
Україна надіслала Польщі листа, в якому підтвердила готовність продовжити обговорення ініціативи щодо передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на співпрацю у сфері безпілотних технологій.
За словами Косиняк-Камиш, після попередніх розбіжностей Київ знову висловив зацікавленість у реалізації цієї ідеї, проте польська сторона розраховує отримати більш детальні пропозиції.
Що заявили у Варшаві
Міністр зазначив, що ініціатива залишається предметом переговорів і зараз обговорюється активніше, ніж місяць тому.
"Ми чекаємо на те, що мене дуже цікавить, а саме варіанта "МіГи для безпілотників". Після цих жорстких заяв з нашого боку, з українського боку прийшов лист, у якому говорилося, що вони все ще зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику. Вона з'являється", — сказав Косиняк-Камиш.
При цьому він уточнив, що певна співпраця у сфері підготовки фахівців уже розпочалася. Проте безпосередньо обмін винищувачів на безпілотники поки що не відбувся, а остаточних домовленостей між сторонами ще не досягнуто.
Не лише Україна
Глава польського Міноборони також повідомив, що інтерес до польських МіГ-29 виявляє не лише Україна.
З його слів, придбати ці літаки також хотіла б Болгарія. Міністр вважає, що наявність ще одного потенційного покупця може вплинути на переговорну позицію Польщі.
Що передувало
Тема передачі польських МіГ-29 Україні знову опинилася у центрі уваги після того, як на початку липня між Києвом та Варшавою виникли розбіжності навколо ініціативи "МіГ-29 в обмін на безпілотники".
Тоді міністр оборони Польщі заявив, що українська сторона не виконала домовленості щодо співпраці у сфері технологій безпілотних систем.
Тепер, за словами Косиняка-Камиша, Україна знову підтвердила зацікавленість у угоді та направила відповідний лист, після чого переговори було поновлено.
Нагадаємо, що раніше в Польщі заявили, що не виключають передачу Україні винищувачів МіГ-29, проте попередили: якщо переговори затягуватимуться, літаки можуть передати іншій країні. У Варшаві наголосили, що інтерес до цих винищувачів виявляє не лише Київ, тому рішення залежатиме від перебігу подальших переговорів.