У Польщі розкрили нову пропозицію України щодо винищувачів МіГ-29

З такою заявою виступила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Як пояснила Собковяк-Чарнецька, нова пропозиція команди президента України Володимира Зеленського є цілком конкретною.

Вона полягає в тому, що Варшава передає Києву свої винищувачі, а натомість отримує українські безпілотники.

Водночас, за її словами, польський уряд наразі не розглядає сценарій, за якого Варшава оплачуватиме модернізацію цих винищувачів.

"Конкретна відповідь з української сторони щодо того, які безпілотники вони можуть надати в обмін на літаки МіГ, вже кілька днів як лежить на столі", - підтвердила Собковяк-Чарнецька.

Журналісти також поцікавилися в неї, чому Варшава не продає винищувачі МіГ-29 Болгарії, адже та хоче їх придбати.

Заступниця міністра оборони Польщі пояснила, що переговори щодо придбання винищувачів спочатку були розпочаті саме з Києвом.

За словами Собковяк-Чарнецької, після аналізу нової української пропозиції міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш ухвалить рішення.

Вона також запевнила, що це станеться протягом найближчих тижнів.