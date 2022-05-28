Войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Российские войска обстреляли Кривой Рог. Взрывы раздались на окрестностях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города. Ничего не фотографируем и не выставляем в соцсети", - рассказал Вилкул.
При этом он попросил оставаться местных жителей города в укрытиях. Информации о пострадавших пока нет.
Также глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что все службы в городе работают. Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются.
Стоит заметить, что сегодня, 28 мая, в Кривом Роге отмечают День города.
Обновлено 21:48.
По данным Вилкула, российские войска попали по территории одного из заводов Кривого Рога.
"Завод практически уничтожен. Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", - рассказал он в своем Telegram-канале.
Напомним, утром 25 мая оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Сообщается, что крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения.
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