Журналисты ТСН на Донбассе попали под обстрел в прямом эфире

Журналисты ТСН попали под российский обстрел во время прямого включения. Они снимали сюжет в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала 1+1.

Так, во время эфира журналист Александр Загородний и оператор Иван Головач попали под вражеские удары ракетами.

Корреспондент рассказывал об обстрелах трассы Бахмут-Лисичанск, именно этой дорогой мирные жители пытаются вырваться от вражеского огня, хотя она и опасна.

Именно в этот момент российские войска начали обстрелы тех позиций, где и находилась съемочная группа. После чего журналисты спрятались в укрытие и уже оттуда заканчивали свой репортаж, лежа на полу.