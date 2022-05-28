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В Украине арестовали активы "Роснефти" на почти 23 млн гривен

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Украина, Суббота 28 мая 2022 15:29
В Украине арестовали активы "Роснефти" на почти 23 млн гривен Фото: суд конфисковал почти 23 млн гривен "Роснефти" (facebook.com/RosneftRu)
Автор: Наталья Юрченко

Шевченковский районный суд Киева конфисковал активы "Роснефти". Арест наложили на почти 23 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Средства находятся на счете банковского учреждения, которое принадлежит "Роснефти" и контролируется страной-агрессором.

Прокуроры установили, что российское предприятие использовало собственные активы для финансирования преступной деятельности и широкомасштабной войны России против Украины.

По факту насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины было открыто уголовное производство (ч. 4 ст. 110-2 УК). Досудебное расследование осуществляется Службой безопасности Украины.

Напомним, что в Украине также конфисковали российские и белорусские активы на 30 млрд гривен.

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Служба безопасности Украины Роснефть
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