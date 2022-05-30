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ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление сразу на нескольких направлениях

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Херсон, Понедельник 30 мая 2022 00:23
ВСУ в Херсонской области перешли в контрнаступление сразу на нескольких направлениях Украинские военные (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции – разделить группировку противника на несколько частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление народного депутата Украины Сергея Хланя.

"Наступление ВСУ началось два дня назад. В первый день был сбит российский самолет. Вчера украинская армия откинула врага в Бериславском районе на девять километров, разбивая группировку противника на две части и беря в кольцо солдат РФ у села Давыдов Брод", - заявил Хлань.

Народный депутат также сообщил, что украинская армия начала наступательные действия с Николаевского направления на Александровку и Станислав.

Ранее стали известны подробности уничтожения российского Су-35 над Херсонской областью. Победу в воздушном бою на свой счет записал украинский пилот на истребителе МиГ-29.

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