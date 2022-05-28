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Российский самолет нанес удар по Сумской области, есть раненая

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Сумская область, Суббота 28 мая 2022 20:41
Российский самолет нанес удар по Сумской области, есть раненая Фото: последствия авиаудара по Сумской области (t.me/DPSUkr)
Автор: Артем Горовенко

Сегодня вечером российская авиация нанесла еще один удар по Сумской области. В результате ранена мирная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы.

Сообщается, что российская авиация около 18:00 запустила три неуправляемые ракеты по двум приграничным населенным пунктам Сумского района.

"В результате обстрела ранена одна женщина, повреждены церковь, детсад, частное жилье и дорога", - говорится в сообщении.

Фото: последствия авиаудара по Сумской области (t.me/DPSUkr)

Как уточнил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, осколок попал пострадавшей в ногу, во время прилета ракеты она находилась во дворе своего дома.

Фото: последствия авиаудара по Сумской области (https://t.me/Zhyvytskyy)

Напомним, ранее сегодня на границе с Россией в Сумской области прогремела серия взрывов. В частности, из миномета был обстрелян приграничный населенный пункт. Позже сообщалось и об авиационном ударе.

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