Богдан відреагував на санкції РНБО від Зеленського

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан відреагував на застосування санкцій РНБО щодо нього. Відповідний указ 2 травня підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозаяву на сторінці Богдана у Facebook.
Як стверджує Богдан, санкції РНБО були застосовані щодо нього за "розповсюдження серед журналістики" так званих "плівок Міндіча". Йдеться про записи розмов бізнесмена Тимура Міндіча у корупційній справі під назвою "Мідас".
"Складна конструкція щодо опублікування корупційних розмов посадовців захована за юридичною фразою "за системну дискредитацію вищого керівництва держави", - наголосив він.
За словами екс-очільника Офісу президента, він розпочинає власне адвокатське розслідування, щоб з'ясувати всі обставини ухвалення рішення про санкції щодо нього.
"Обіцяю, всі посадові особи, які мали стосунок до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, будуть притягнені до кримінальної відповідальності", - резюмував Богдан.
У суботу, 2 травня, на сайті Офісу президента з'явився указ про застосування санкцій проти п’яти осіб, які "загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України". У списку опинився і Андрій Богдан.
Окрім нього під санкції потрапили Богдан Пукіш (партнер підсанкційного Віктора Медведчука), російський бізнесмен Алан Кірюхін, а також Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.
Санкції запровадили на 10 років.
У листопаді минулого року НАБУ викрило схему за участю бізнесменів та посадовців, які взяли під контроль закупівлі, фінанси та кадрову політику "Енергоатому".
Слідство встановило, що учасники оборудки системно вимагали "відкати" від підрядників держкомпанії, а отримані хабарі легалізували через спеціальний "відмивочний" офіс.
Ключовим фігурантом розслідування став бізнесмен Тимур Міндіч. За лічені години до візиту правоохоронців він встиг покинути Україну і наразі перебуває у розшуку. Згодом журналісти виявили втікача в Ізраїлі. У коментарях пресі Міндіч усі звинувачення відкидає, називаючи це розслідування суто "медійним кейсом".
Минулого тижня видання "Українська правда" опублікувало нібито нові записи розмов Міндіча з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром та чинним головою РНБО Рустемом Умєровим. Зокрема щодо компанії FirePoint, яка виробляє ракети "Фламінго".
Після цього Громадська антикорупційна ради при Міноборони закликала Зеленського ініціювати часткову націоналізацію FirePoint.