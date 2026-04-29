Зеленського закликають почати часткову націоналізацію FirePoint

В Україні пропонують частково націоналізувати компанію Fire Point та відсторонити Рустема Умєрова від посади в РНБО на тлі нових даних у "справі Мідас".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міноборони та видання " Українська правда ".

Антикорупційна рада закликає розпочати процес часткової націоналізації компанії Fire Point. Підставою стали матеріали справи "Мідас", згідно з якими реальним бенефіціаром підприємства є Тимур Міндіч.

Оскільки бізнесмен перебуває у санкційних списках, юридичне підтвердження його прав власності призведе до втрати компанією можливості постачати свою продукцію Силам оборони Україні.

У ГАР наголошують, що Fire Point надала завідомо неправдиві дані про своїх власників і має отримати статус ризикової.

Причетність Рустема Умєрова

Дії колишнього міністра оборони Рустема Умєрова ГАР трактує як такі, що мають ознаки зловживання владою (ст. 364 ККУ). Також йому закидають розголошення державної таємниці (ст. 328 ККУ) у кейсах щодо "ізраїльських бронежилетів" та просування інтересів Fire Point.

Щодо Тимура Міндіча, рада вбачає у його діях ознаки зловживання впливом (ст. 369-2 ККУ) та підбурювання до нецільового використання бюджетних коштів (ст. 210 ККУ).

Вимоги до президента та Міноборони

Громадська антикорупційна рада офіційно звернулася до керівництва держави з низкою вимог:

до президента України Володимира Зеленського: як голову РНБО його закликають ініціювати часткову націоналізацію Fire Point в українських резидентів. Також висунуто вимогу негайно відсторонити Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО .

. до Міністерства оборони: створити робочу групу за участю Генштабу та слідчих органів для проведення повного аудиту контрактів і ціноутворення компанії.

"Керівництво держави зобов’язане повністю відсторонитися від колишніх та теперішніх дружніх стосунків з людьми, які використовували своє становище, посади і зв’язки для власного збагачення", - йдеться у заяві ГАР.

Крім того, антикорупційна рада заявила про готовність особисто долучитися до перевірок для швидкого вирішення проблеми.

Нові записи розмов у "справі Мідас"

В середу, 29 квітня, видання "Українська правда" опублікувало зміст першої частини розмов. На аудіозаписах зафіксовані розмови Міндіча з колишнім першим помічником президента України Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим та жінкою на ім'я Наталія.

Під час однієї з бесід Міндіч та секретар РНБО обговорювали можливі кадрові перестановки у владі. Йшлося про ймовірне призначення Умєрова послом у США, а тодішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - на посаду міністра оборони України.

Окрім кадрових питань, на записах зафіксовано обговорення виробництва зброї. Міндіч та Умєров згадували компанію Fire Point та обговорювали моделі її далекобійного озброєння - FP-1, FP-5 та FP-7.

Під час цієї розмови Міндіч скаржився Умєрову на те, що компанію Fire Point недофінансовують.