Зеленський ввів санкції проти екс-глави ОП Богдана та соратників Медведчука
Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти п'яти осіб - серед них екс-голова Офісу президента Андрій Богдан та двоє функціонерів олімпійського спорту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.
Хто під санкціями
Під обмеження потрапили п'ятеро:
- Андрій Богдан - колишній голова Офісу Президента України;
- Богдан Пукіш - бізнесмен, соратник і партнер підсанкційного Віктора Медведчука;
- Алан Кірюхін - російський бізнесмен, ключовий менеджер підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій;
- Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі - функціонери-пропагандисти олімпійського спорту РФ.
Їхні дії, за оцінкою РНБО, загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету й територіальній цілісності України.
Що передбачають обмеження
Санкції застосовані на 10 років. Вони передбачають:
- блокування активів;
- заборону торговельних операцій;
- зупинення ліцензій та інших дозволів;
- заборону брати участь у приватизації та оренді держмайна;
- позбавлення державних нагород України - безстроково.
Хто такий Андрій Богдан
Богдан - юрист за фахом, у минулому особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського. На президентських виборах 2019 року він консультував команду Зеленського з правових питань, а після перемоги того на виборах очолив спочатку Адміністрацію, а потім і щойно створений Офіс Президента.
На посаді він пробув менше року - у лютому 2020-го Зеленський його звільнив. Його місце посів Андрій Єрмак.Ще у 2014 році Богдан підпав під люстрацію через роботу в уряді Миколи Азарова, однак через п'ять років опинився на одній з ключових посад у державі.
Як повідомляло РБК-Україна, у серпні 2025 року Зеленський підписав укази про санкції проти 35 осіб і структур, пов'язаних із "Росатомом". Обмеження стосувались тих, хто причетний до спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ.
Нагадаємо, тоді ж Зеленський запровадив санкції проти 62 осіб і компаній, причетних до розкрадання ресурсів та культурних цінностей з окупованих територій.
Серед фігурантів - підприємства, що привласнили українські залізорудні активи, оператори "зернового флоту" та керівники російських музеїв, які долучали викрадені українські експонати до фондів РФ.