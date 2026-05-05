Богдан отреагировал на санкции СНБО от Зеленского

Как утверждает Богдан, санкции СНБО были применены против него за "распространение среди журналистики" так называемых "пленок Миндича". Речь идет о записях разговоров бизнесмена Тимура Миндича по коррупционному делу под названием "Мидас".

"Сложная конструкция по опубликованию коррупционных разговоров должностных лиц спрятана за юридической фразой "за системную дискредитацию высшего руководства государства", - подчеркнул он.

По словам экс-главы Офиса президента, он начинает собственное адвокатское расследование, чтобы выяснить все обстоятельства принятия решения о санкциях против него.

"Обещаю, все должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом противодействовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности", - резюмировал Богдан.

Санкции в отношении Богдана

В субботу, 2 мая, на сайте Офиса президента появился указ о применении санкций против пяти лиц, которые "угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины". В списке оказался и Андрей Богдан.

Кроме него под санкции попали Богдан Пукиш (партнер подсанкционного Виктора Медведчука), российский бизнесмен Алан Кирюхин, а также Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили - функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Санкции ввели на 10 лет.