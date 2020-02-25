Богатейшие люди мира потеряли за день 139 млрд долларов из-за коронавируса

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Больше всего потеряли основатель Amazon Джефф Безос и глава LVMH Бернар Арно - по 4,8 млрд долларов каждый

В понедельник, 24 февраля состояние 500 самых богатых людей в мире уменьшилось на 139 млрд долларов из-за падения индексов на фондовых биржах на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, вчера 24 февраля, индексы S&P 500 и Dow Jones за день снизились более чем на 3%. Сообщается, что это самое большое падение с 2016 года.

Больше всего денег потеряли основатель Amazon Джефф Безос и глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно - по 4,8 млрд долларов каждый. Еще 4 млрд долларов потерял исполнительный директор Zara и основатель компании Inditex Амансио Ортега.

Также сообщается, что обвал рынка особенно сильно ударил по акциям операторов круизных линий: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Их акции упали примерно на 9%.

Напомним, вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что новый коронавирус имеет потенциал пандемии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что одновременно со спадом вспышки инфекции в Китае, новые случаи заболевания начали фиксировать в Европе и на Ближнем Востоке. Так, за последние несколько дней резко возросло количество зараженных коронавирусом в Италии, Иране и Южной Корее. Также китайский вирус обнаружили в Ираке и Омане.