Богачук повернув собі перше місце у рейтингу WBC: деталі скандалу

Український боксер подав апеляцію після несподіваного зниження в рейтингу

Раніше WBC опустила 30-річного українця на другу сходинку, що викликало значний резонанс у команді спортсмена.

Згідно з оновленим рейтингом, Богачука, який є обов'язковим претендентом на титул, несподівано посунули, поставивши вище за нього Джарона Енніса.

Цей американський боксер жодного разу не виступав у першій напівсередній вазі, що стало причиною для незадоволення команди Богачука. У зв'язку з цим, його промоутер Том Леффлер подав апеляцію до WBC.

WBC визнала свою помилку та задовольнила апеляцію

Апеляційний комітет WBC розглянув звернення команди Богачука. У своїй заяві організація зазначила, що хоч рейтинг боксера і базується на суб'єктивному визначенні його відносних переваг та визначається більшістю голосів Рейтингового комітету WBC, апеляцію було задоволено.

"WBC нещодавно отримала апеляцію щодо рейтингу від промоутера Тома Леффлера щодо боксера у першій напівсередній вазі Сергія Богачука. Апеляційний комітет з рейтингів WBC ради отримав та розглянув апеляцію відповідно до положень Закону про реформу боксу Мухаммеда Алі", - йдеться в офіційному повідомленні.

"Апеляційний комітет з рейтингів WBC, окрім самого Рейтингового комітету WBC, розглянув цю апеляцію та задовольнив запитуване клопотання, яке полягає у поновленні пана Богачука на першій позиції рейтингу", - пояснила організація.

Це рішення підтверджує позицію Сергія Богачука як головного претендента на чемпіонський пояс у своїй ваговій категорії.

Майбутній бій-реванш Богачука

Тепер, коли питання з рейтингом вирішено, Сергій Богачук може повністю зосередитися на підготовці до наступного поєдинку.

Наступний бій українського боксера відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Його суперником стане Брендон Адамс, який завдав Богачуку першої поразки в кар’єрі у 2021 році.

Цей бій-реванш стане частиною андеркарду грандіозного вечора боксу, головною подією якого буде поєдинок між зірками світового боксу Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.