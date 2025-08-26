Богачук повернув собі перше місце у рейтингу WBC: деталі скандалу

Український боксер Сергій Богачук повернув собі першу позицію в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC) у першій напівсередній вазі. Це сталося після успішної апеляції, яку подала його команда, оскільки спортсмена неправомірно опустили на друге місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBC.
Раніше WBC опустила 30-річного українця на другу сходинку, що викликало значний резонанс у команді спортсмена.
Згідно з оновленим рейтингом, Богачука, який є обов'язковим претендентом на титул, несподівано посунули, поставивши вище за нього Джарона Енніса.
Цей американський боксер жодного разу не виступав у першій напівсередній вазі, що стало причиною для незадоволення команди Богачука. У зв'язку з цим, його промоутер Том Леффлер подав апеляцію до WBC.
Апеляційний комітет WBC розглянув звернення команди Богачука. У своїй заяві організація зазначила, що хоч рейтинг боксера і базується на суб'єктивному визначенні його відносних переваг та визначається більшістю голосів Рейтингового комітету WBC, апеляцію було задоволено.
"WBC нещодавно отримала апеляцію щодо рейтингу від промоутера Тома Леффлера щодо боксера у першій напівсередній вазі Сергія Богачука. Апеляційний комітет з рейтингів WBC ради отримав та розглянув апеляцію відповідно до положень Закону про реформу боксу Мухаммеда Алі", - йдеться в офіційному повідомленні.
"Апеляційний комітет з рейтингів WBC, окрім самого Рейтингового комітету WBC, розглянув цю апеляцію та задовольнив запитуване клопотання, яке полягає у поновленні пана Богачука на першій позиції рейтингу", - пояснила організація.
Це рішення підтверджує позицію Сергія Богачука як головного претендента на чемпіонський пояс у своїй ваговій категорії.
Тепер, коли питання з рейтингом вирішено, Сергій Богачук може повністю зосередитися на підготовці до наступного поєдинку.
Наступний бій українського боксера відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Його суперником стане Брендон Адамс, який завдав Богачуку першої поразки в кар’єрі у 2021 році.
Цей бій-реванш стане частиною андеркарду грандіозного вечора боксу, головною подією якого буде поєдинок між зірками світового боксу Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.
