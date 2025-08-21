WBC проти українців? Богачука позбавили статусу головного претендента
Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук несподівано втратив лідерство в рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC). Команда українця подала офіційний протест.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WBC Boxing.
Нелогічна перестановка в рейтингу
У новій версії списку WBC Сергія Богачука, який був №1 і обов’язковим претендентом на титул, посунули на друге місце.
Першим у категорії став американець Джарон Енніс, хоча він ніколи не боксував у першій середній вазі, а всі свої перемоги здобував дивізіоном нижче – в напівсередній категорії.
Офіційна скарга від промоутера
Промоутер українця Том Леффлер звернувся з офіційним протестом до комітету WBC. Він наголосив, що рішення нелогічне з трьох причин:
- Богачук вже є обов’язковим претендентом;
- Енніс не проводив боїв у цій вазі;
- американець готується до елімінаційного бою за версією WBA, що мало би автоматично виключити його з рейтингу WBC.
"У світлі цих моментів я з повагою прошу комітет відновити Сергія на законній позиції №1", - заявив Леффлер.
Наступний бій Богачука
Попри суперечку з рейтингами, українець готується до важливого поєдинку. Вже 13 вересня в Лас-Вегасі (США) він вийде в ринг у рамках андеркарду мегабою Сауль "Канело" Альварес – Теренс Кроуфорд.
Суперником Богачука стане 36-річний американець Брендон Адамс (25-4, 16 КО).
Богачук має рекорд 26 перемог (24 нокаутом) та 2 поразки. Останній бій 30-річний українець провів у травні поточного року, коли переміг американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів.
