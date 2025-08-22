Український боксер Чухаджян проведе бій за два титули: з ким і коли відбудеться поєдинок
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян отримав шанс об'єднати два пояси. Для цього йому потрібно перемогти суперника, що не знає поразок протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промоутерську компанію King of Kings.
Які пояси на кону
Для Чухаджяна це буде перший поєдинок після травня, коли він переміг аргентинця Крістіана Хав'єра Аялу і здобув пояс WBO International.
Тепер у поєдинку проти іншого представника Аргентини – 28-річного Хоеля Маркоса Мафауда (13-1, 5 КО) українець спробує захистити свій титул, а також здобути вакантний пояс IBF International. Зустріч пройде 11 жовтня в рамках вечора боксу в латвійській Ризі.
Що відомо про суперника
Мафауд провів на профі-рингу 14 боїв, 13 з яких – завершив на свою користь. Цікаво, що єдиної поразки йому завдав співвітчизник Айяла – той, якого Чухаджян у травні впевнено переміг одноголосним рішенням суддів.
Поразка Мафауда сталася в травні 2023 року. З того часу він провів чотири успішних боя. З листопада 2024 року володіє поясом WBO Latino і вже встиг захистити його в серпні.
Хто такий Карен Чухаджян
29-річний уродженець Києва. Боксер-професіонал, проводив бої в напівсередній і в першій середній вагових категорій.
Професіональну кар'єру розпочав у 2015 році. Має 25 перемоги (з яких 13 нокаутом) та три поразки.
Двічі в кар'єрі боровся за титул чемпіона світу по лінії IBF, але обидва рази поступився американському домінатору дивізіону Джарону Еннісу (перший бій був за тимчасовий пояс).
У різні роки володів титулами WBO Youth, WBC Youth Silver, а також поясом інтерконтинентального чемпіона IBF.
