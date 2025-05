З падінням і без нокауту: Богачук переміг у непростому протистоянні з сюрпризами (відео)

Високий лівша-аутфайтер Фокс більшу частину бою проводив спиною до канатів, не змігши втримати Богачука на джебі. Українець активно тиснув, кілька разів влучив правим хуком.

Зазвичай Фокс добре "гасить" активність опонента, роблячи бій пасивним і не надто видовищним. Але цього разу йому не вдалося уникнути розмінів ударами – він вимушено йшов у бій. Імовірно, він ще ніколи не завдавав стільки ударів за поєдинок.

У третьому раунді Фокс мав серйозні проблеми: Богачук затис його в куті, і спроби клінчувати не допомогли – українець мав явну фізичну перевагу. Проте у фаворита також виникали труднощі – багато сумбуру, промахів і неефективних атак.

Найкращі моменти Фокса – у 4-му та 5-му раундах. Він красиво контратакував, користувався помилками суперника, зберігав дистанцію та перегравав Богачука на ногах завдяки постійному руху. Інтрига у поєдинку зросла.

Богачуку бракувало ударів по корпусу, він часто промахувався. У 8-му раунді Фокс виглядав дуже впевнено, проте в наступних Сергій виправив ситуацію та почав бити по корпусу.

У вирішальному 10-му раунді обидва боксери опинялися на настилі рингу, проте рефері кваліфікував це, як поштовхи та не фіксував нокдаунів.

Фокс провів один із найкращих боїв у своїй кар'єрі, впевнено взяв щонайменше чотири раунди. Проте всі троє суддів одностайно віддали перемогу українцю – 97:93, 97:93 та 98:92.

In our main event @SBohachuk defeats @ProfessorMyke via UD 97x92 (2x) and 98-92 on @UFCFightPass #UFCFightPass #HollywoodFightNights #BohachukFox #TrinidadEspinoza #HirutaMerino pic.twitter.com/576WLYGL5U