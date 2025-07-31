Богачук в андеркарді бою Альварес - Кроуфорд отримав шанс помститися за першу поразку в кар'єрі

Український боксер середньої ваги Сергій Богачук проведе реванш із американцем Брендоном Адамсом. Їхній бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі в межах великого вечора боксу, головною подією якого стане поєдинок між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом.

Рахунки з Адамсом

Бій із 36-річним Адамсом (25-4, 16 KO) має для українця особливе значення. Саме цей суперник завдав Богачуку першої поразки у професіональній кар'єрі. У березні 2021 року Адамс переміг Богачука технічним нокаутом у восьмому раунді і відібрав у нього титул WBC Continental Americas у першій середній вазі.

З того часу українець провів вісім боїв, з яких виграв сім. Востаннє він виходив у ринг у травні поточного року, коли переміг американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів.

Очікується, що поєдинок Богачук - Адамс стане одним із головних у андеркарді вечора.

А основною подією буде протистояння мексиканця Альвареса та американця Кроуфорда за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Хто такий Сергій Богачук

30-річний уродженець Вінниці голосно заявив про себе в 2016 році, коли в рамках напівпрофесійної ліги WSB у Харкові сенсаційно переміг зірку аматорського боксу Роніеля Іглесіаса - дворазового олімпійського чемпіона з Куби.

Після цього на українця звернув увагу впливовий промоутер Том Леффлер, який підписав із ним контракт. Богачук переїхав до США, де тренувався у легендарного Абеля Санчеса, а згодом - у Мануеля Роблеса.

Став володарем титулу WBC Continental Americas, провів кілька ефектних захистів, а у 2023 році завоював тимчасовий титул WBC в першій середній вазі, перемігши Брайана Мендосу.

У дебютному захисті титулу в серпні 2024 року влаштував запаморочливий бій із Вірджилом Ортісом, двічі відправляв того в нокдаун, але програв рішенням суддів. Закрив цю поразку переконливою перемогою над Ішмаелем Девісом у відбірковому бою WBC, який відбувся в рамках шоу Усик – Ф'юрі 2 у грудні 2024-го.

Всього від початку професійної кар'єри провів 28 поєдинків, в яких здобув 26 перемог (24 – достроково) та двічі поступився.