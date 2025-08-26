Богачук вернул себе первое место в рейтинге WBC: детали скандала

Украинский боксер Сергей Богачук вернул себе первую позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе. Это произошло после успешной апелляции, которую подала его команда, поскольку спортсмена неправомерно опустили на второе место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBC.
Ранее WBC опустила 30-летнего украинца на вторую строчку, что вызвало значительный резонанс в команде спортсмена.
Согласно обновленному рейтингу, Богачука, который является обязательным претендентом на титул, неожиданно подвинули, поставив выше него Джарона Энниса.
Этот американский боксер ни разу не выступал в первом полусреднем весе, что стало причиной для недовольства команды Богачука. В связи с этим, его промоутер Том Леффлер подал апелляцию в WBC.
Апелляционный комитет WBC рассмотрел обращение команды Богачука. В своем заявлении организация отметила, что хоть рейтинг боксера и базируется на субъективном определении его относительных преимуществ и определяется большинством голосов Рейтингового комитета WBC, апелляция была удовлетворена.
"WBC недавно получила апелляцию по рейтингу от промоутера Тома Леффлера относительно боксера в первом полусреднем весе Сергея Богачука. Апелляционный комитет по рейтингам WBC совета получил и рассмотрел апелляцию в соответствии с положениями Закона о реформе бокса Мухаммеда Али", - говорится в официальном сообщении.
"Апелляционный комитет по рейтингам WBC, кроме самого Рейтингового комитета WBC, рассмотрел эту апелляцию и удовлетворил запрашиваемое ходатайство, которое заключается в восстановлении господина Богачука на первой позиции рейтинга", - пояснила организация.
Это решение подтверждает позицию Сергея Богачука как главного претендента на чемпионский пояс в своей весовой категории.
Теперь, когда вопрос с рейтингом решен, Сергей Богачук может полностью сосредоточиться на подготовке к следующему поединку.
Следующий бой украинского боксера состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет Брэндон Адамс, который нанес Богачуку первое поражение в карьере в 2021 году.
Этот бой-реванш станет частью андеркарда грандиозного вечера бокса, главным событием которого будет поединок между звездами мирового бокса Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.
Напомним вам, как Богачук одержал победу над американцем Майклом Фоксом.
Ранее мы писали, что украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян получил шанс объединить два пояса.
Также читайте, как новый "закон имени Мухаммеда Али" может полностью изменить правила бокса.