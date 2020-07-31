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Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, ситуация контролируемая

Донбасс, Пятница 31 июля 2020 17:41
Боевики дважды нарушили режим "тишины" на Донбассе, ситуация контролируемая
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Обстрелы украинских военных зафиксированы вблизи Водяного и Южного

На Донбассе на протяжении дня, 31 июля, боевики дважды нарушили режим прекращения огня в условиях перемирия. При этом ситуация остается под контролем украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Как отметили в штабе, боевики применили автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а также стрелковое оружие возле Южного.

"Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали", - сообщили в ООС.

Потерь в результате вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет.

Напомним, на Донбассе с 27 июля вступило в силу всеобщее перемирие.

При этом ежедневно на Донбассе боевики совершают несколько неприцельных обстрелов позиций украинских военный, которые, в свою очередь, в Вооруженных силах Украины называют несистемными и контролируемыми.

Несмотря на это глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели выразил обеспокоенность эскалацией на Донбассе после начала перемирия.

Также РБК-Украина писало, что на протяжении недели в зоне ООС на Донбассе умерли трое украинских военных из-за резкого ухудшения здоровья.

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