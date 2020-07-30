На Донбассе умерли трое украинских военных, причина не в обстрелах

Фото: военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил с начала недели умерли трое украинских военных. Причиной смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, 28 июля скончался солдат Артур Бахнарь, 29 июля - солдат Сергей Вергун. Сегодня, 30 июля, умер старший сержант Владимир Перекрестов.

"С начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины вследствие резкого ухудшения состояния здоровья. По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", - сообщили в штабе.

Напомним, с 27 июля на Донбассе действует режим полного прекращения огня. За этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Как писало РБК-Украина, за сегодня, 30 июля, боевики дважды обстреляли позиции ООС, при этом выстрелы были не прицельными, украинские военные не открывали огонь в ответ.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил об отсутствии эскалации в зоне проведения ООС на Донбассе.