В зоне проведения ООС эскалации нет, - Хомчак

Фото: Руслан Хомчак (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Хомчака, единичные обстрелы не являются системными

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заверил, что в зоне проведения Операции объединенных сил эскалация не зафиксирована. Он подчеркнул, что единичные обстрелы не являются системными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В зоне проведения ООС не зафиксирована эскалация или наступательные действия. Одиночные обстрелы не являются системными и проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне, отметил главнокомандующий ВСУ", - указано в сообщении.

Кроме того, Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения ООС стабильная и контролируемая.

Напомним, за прошедшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации у населенного пункта Новолуганское.

Как писало РБК-Украина, 27 июля вступило в силу соглашение о полном прекращении огня на Донбассе.

При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.