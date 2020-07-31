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В ПА ОБСЕ обеспокоены эскалацией на Донбассе после соглашения о перемирии

Копенгаген, Пятница 31 июля 2020 16:55
В ПА ОБСЕ обеспокоены эскалацией на Донбассе после соглашения о перемирии
Фото: Георгий Церетели (osce.usmission.gov)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ПА ОБСЕ призвали стороны воздержаться от провокаций

Глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен информацией об эскалации на Донбассе достижения договоренности о перемирии от 27 июля 2020 года. Церетели призвал стороны конфликта соблюдать обязательства и воздержаться от провокаций.

Об этом говорится в пресс-релизе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам Церетели, договоренность о перемирии на Донбассе стала важным шагом на пути к реализации минских соглашений.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на пресечении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", - заявил он.

Председатель ПА ОБСЕ выразил разочарование быстрым нарушением перемирия на Донбассе, ведь достижение урегулирования возможно лишь при условии взаимного доверия к соглашению.

"Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта. Все слова, высказанные сторонами конфликта, должны соответствовать их действиям", - подчеркнул Церетели.

Напомним, 27 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, которое согласовали на переговорах Трехсторонней контактной группы. Однако всеобъемлющий режим прекращения огня был нарушен пророссийскими боевиками через 20 минут после начала его действия.

Кроме того, ОБСЕ в первый день перемирия на Донбассе зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня; все нарушения произошли в Донецкой области.

О том, как работает очередное перемирие на Донбассе можно прочитать в материале РБК-Украина "Проверка Минском: как работает и зачем нужно новое перемирие на Донбассе".

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