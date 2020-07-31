ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, ситуація контрольована

Донбас, П'ятниця 31 липня 2020 17:41
Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі, ситуація контрольована
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Обстріл українських військових зафіксовані поблизу Водяного і Південного

На Донбасі протягом дня, 31 липня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню в умовах перемир'я. При цьому ситуація залишається під контролем українських військових.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Як зазначили в штабі, бойовики застосували автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а також стрілецька зброя біля Південного.

"Вогневі провокації противника були непрецільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили в ООС.

Втрат в результаті обстрілу ворожих в лавах Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі з 27 липня набула чинності загальне перемир'я.

При цьому щодня на Донбасі бойовики здійснюють кілька неточних обстрілу позицій українських військовий, які, в свою чергу, у Збройних силах України називають несистемними і контрольованими.

Незважаючи на це голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі висловив стурбованість ескалацією на Донбасі після початку перемир'я.

Також РБК-Україна писало, що впродовж тижня в зоні ООС на Донбасі померли троє українських військових із-за різкого погіршення здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДонбасобстрелперемириеООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся