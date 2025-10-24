Bloomberg з'ясувало, хто змусив Трампа раптово переглянути ставлення до Росії

Співрозмовники агентства на умовах анонімності заявили, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це відбулося після їхньої телефонної розмови, яка дала зрозуміти, що Кремль не зацікавлений в завершенні війни.

Американські і європейські посадовці повідомили, що Рубіо заявив про відсутність істотних змін у позиції Росії. Його позиція відрізнялася від більш поступливої стратегією щодо країни-агресорки спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа.

"Президент Трамп завжди керує зовнішньою політикою, а його програму виконують посадовці з національної безпеки, такі як секретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф", - заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Вона додала, що вони є "єдиною командою, що підтримує бачення президента "Америка понад усе".

Водночас Bloomberg зауважило, що ознаки втрати Віткоффом свого авторитета в очах Трампа в питанні Росії відсутні.