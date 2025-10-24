UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Bloomberg з'ясувало, хто змусив Трампа раптово переглянути ставлення до Росії

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Цього тижня американський лідер Дональд Трамп раптово змінив своє ставлення до Росії і ввів перші за часів свого другого президентства санкції. Це відбулося у тому числі і внаслідок впливу держсекретаря США Марко Рубіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники агентства на умовах анонімності заявили, що Рубіо скасував заплановану особисту зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Це відбулося після їхньої телефонної розмови, яка дала зрозуміти, що Кремль не зацікавлений в завершенні війни.

Американські і європейські посадовці повідомили, що Рубіо заявив про відсутність істотних змін у позиції Росії. Його позиція відрізнялася від більш поступливої стратегією щодо країни-агресорки спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа.

"Президент Трамп завжди керує зовнішньою політикою, а його програму виконують посадовці з національної безпеки, такі як секретар Рубіо та спеціальний посланник Віткофф", - заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Вона додала, що вони є "єдиною командою, що підтримує бачення президента "Америка понад усе".

Водночас Bloomberg зауважило, що ознаки втрати Віткоффом свого авторитета в очах Трампа в питанні Росії відсутні.

Зміна риторики Трампа

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів минулого тижня повідомив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині для обговорення завершення війни в Україні.

У відповідь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову країни-агресорки від перемир’я.

Після цього Дональд Трамп у середу, 22 жовтня, запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Крім того, президент США скасував очікувану зустріч з Путіним. Він пояснив, що не проводитиме переговорів з диктатором, оскільки впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.

У п'ятницю, 24 жовтня, країна-агресорка відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для "обговорення відносин між США і Росією".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМарко РубіоСанкції проти РосіїВійна в Україні