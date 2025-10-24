Bloomberg выяснило, кто заставил Трампа внезапно пересмотреть отношение к России

На этой неделе американский лидер Дональд Трамп внезапно изменил свое отношение к России и ввел первые за время своего второго президентства санкции. Это произошло в том числе и в результате влияния госсекретаря США Марко Рубио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это произошло после их телефонного разговора, который дал понять, что Кремль не заинтересован в завершении войны.
Американские и европейские чиновники сообщили, что Рубио заявил об отсутствии существенных изменений в позиции России. Его позиция отличалась от более покладистой стратегией в отношении страны-агрессора спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.
"Президент Трамп всегда руководит внешней политикой, а его программу выполняют чиновники по национальной безопасности, такие как секретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Она добавила, что они являются "единой командой, поддерживающей видение президента "Америка превыше всего".
В то же время Bloomberg отметило, что признаки потери Уиткоффом своего авторитета в глазах Трампа в вопросе России отсутствуют.
Напомним, президент Соединенных Штатов на прошлой неделе сообщил о вероятной встрече с российским диктатором в Венгрии для обсуждения завершения войны в Украине.
В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе страны-агрессора от перемирия.
После этого Дональд Трамп в среду, 22 октября, ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.
Кроме того, президент США отменил ожидаемую встречу с Путиным. Он объяснил, что не будет проводить переговоры с диктатором, поскольку уверен, что не сможет достичь желаемого результата.
В пятницу, 24 октября, страна-агрессор отправила своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева в США для "обсуждения отношений между США и Россией".