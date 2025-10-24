Bloomberg выяснило, кто заставил Трампа внезапно пересмотреть отношение к России

Собеседники агентства на условиях анонимности заявили, что Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это произошло после их телефонного разговора, который дал понять, что Кремль не заинтересован в завершении войны.

Американские и европейские чиновники сообщили, что Рубио заявил об отсутствии существенных изменений в позиции России. Его позиция отличалась от более покладистой стратегией в отношении страны-агрессора спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

"Президент Трамп всегда руководит внешней политикой, а его программу выполняют чиновники по национальной безопасности, такие как секретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф", - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Она добавила, что они являются "единой командой, поддерживающей видение президента "Америка превыше всего".

В то же время Bloomberg отметило, что признаки потери Уиткоффом своего авторитета в глазах Трампа в вопросе России отсутствуют.