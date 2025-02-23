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Блокування Starlink в Україні немає, але "сірі" термінали з боку РФ глушать, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Системного блокування Starlink в Україні немає. Водночас на передовій глушать “сірі” термінали з російського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час Форуму "Україна. Рік 2025".

Буданов заявив, що станом на зараз немає жодної системної роботи щодо блокування Starlink в Україні.

"Заспокойтеся з цим питанням. Навпаки, приблизно півтора тижня тому і до цього часу спостерігається блокування "сірих Starlink" у районі бойових дій, на лінії зіткнення, з російського боку", - зауважив керівник ГУР.

Ба більше, він сказав, що такі випадки блокування терміналів з російського боку не поодинокі.

"Були дні, коли вимикали цілі підрозділи", - додав Буданов.

Starlink на фронті

Днями Reuters писало, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. За даними ЗМІ, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.

Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink. А глава Міноборони Рустем Умєров зауважив, що в України є альтернативи у разі відключення системи Starlink.

Starlink на фронті використовують росіяни

Зауважимо, що раніше міністр цифрового розвитку Михайло Федоров розповів про можливість відключення терміналів Starlink у росіян

Нагадаємо, що у ЗМІ перед цим з'явилася інформація про використання російськими солдатами в Україні терміналів Starlink. Дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

Водночас Федоров навіть запропонував американському мільярдеру Ілону Маску рішення, яке допоможе розрізняти українські та окупантські Starlink.

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