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Михайло Федоров запропонував Маску рішення пошуку "Старлінків" у окупантів

Київ, Неділя 25 лютого 2024 01:06
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Михайло Федоров запропонував Маску рішення пошуку "Старлінків" у окупантів Фото: міністр цифрового розвитку Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров розповів про пропозицію Ілону Маску розрізняти українські та окупантські Starlink.

Про це сказав міністр цифрового розвитку Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

Михайло Федоров заявив, що має пропозицію до засновника Starlink Ілону Маску, як відрізнити Starlink.

"У нас є певна пропозиція, як відрізняти і верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес", - заявив Федоров.

Міністр не став коментувати рішення, але заявив, що алгоритм зрозумілий.

"Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення", - заявив Федоров.

Також Федоров торкнувся теми продажу дронів SpaceX Росії.

"Звичайно, SpaceX не продає Росії дрони, які вони купують їх через інші країни, дуже важливо зрозуміти - через кого. Але паралельно йде технологічне рішення - як виключити не наші "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях", - сказав Федоров.

Starlink у росіян на фронті

Раніше ми писали, що Михайло Федоров розповів про можливість відключення терміналів Starlink у росіян

Нагадаємо, що у ЗМІ з'явилася інформація про використання російськими солдатами в Україні терміналів Starlink. Дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

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Михайло Федоров Starlink
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