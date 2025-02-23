Блокировки Starlink в Украине нет, но "серые" терминалы со стороны РФ глушат, - Буданов

Системной блокировки Starlink в Украине нет. В то же время на передовой глушат "серые" терминалы с российской стороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время Форума "Украина. Год 2025".
Буданов заявил, что по состоянию на сейчас нет никакой системной работы по блокировке Starlink в Украине.
"Успокойтесь с этим вопросом. Наоборот, примерно полторы недели назад и до сих пор наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий, на линии соприкосновения, с российской стороны", - отметил руководитель ГУР.
Более того, он сказал, что такие случаи блокировки терминалов с российской стороны не единичны.
"Были дни, когда выключали целые подразделения", - добавил Буданов.
На днях Reuters писало, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным СМИ, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.
В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не отключают спутникового интернета Starlink. А глава Минобороны Рустем Умеров отметил, что у Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink.
Заметим, что ранее министр цифрового развития Михаил Федоров рассказал о возможности отключения терминалов Starlink у россиян
Напомним, что в СМИ перед этим появилась информация об использовании российскими солдатами в Украине терминалов Starlink. Данные подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
В то же время Федоров даже предложил американскому миллиардеру Илону Маску решение, которое поможет различать украинские и оккупантские Starlink.
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