Блокировки Starlink в Украине нет, но "серые" терминалы со стороны РФ глушат, - Буданов

Буданов заявил, что по состоянию на сейчас нет никакой системной работы по блокировке Starlink в Украине.

"Успокойтесь с этим вопросом. Наоборот, примерно полторы недели назад и до сих пор наблюдается блокировка "серых Starlink" в районе боевых действий, на линии соприкосновения, с российской стороны", - отметил руководитель ГУР.

Более того, он сказал, что такие случаи блокировки терминалов с российской стороны не единичны.

"Были дни, когда выключали целые подразделения", - добавил Буданов.