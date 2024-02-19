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Існує спосіб відключити Starlink у росіян. Мінцифри працює над цим зі SpaceX, - Федоров

Понеділок 19 лютого 2024 20:06
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Існує спосіб відключити Starlink у росіян. Мінцифри працює над цим зі SpaceX, - Федоров Фото: Мінцифри працює зі SpaceX над відключенням Starlink у росіян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Проблема використання Starlink російськими окупантами на фронті обговорювалася в Україні ще "до того, як це набуло резонансу". У Міністерстві цифрової трансформації знайшли рішення і запропонували його компанії SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в інтерв'ю "Суспільному".

"Ми знайшли алгоритм, запропонували його SpaceX і зараз в нас відбувається комунікація, як зробити так, щоб подібних кейсів не було. SpaceX щось подібне вже робили з урядом Ізраїлю", - сказав Федоров.

За його словами, потрібно не просто вимкнути Starlink на тимчасово окупованих територіях України, а зробити так, щоб не працювали лише термінали, якими володіють росіяни.

"Нам потрібно, щоб вони там працювали (на фронті у ЗСУ - ред.), тому що використовуються певні технології, пов’язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити, щоб наші Starlink працювали, а решта - ні. Ми працюємо зі SpaceX над цим", - зазначив міністр.

Федоров також додав, що не вірить в причетність Ілона Маска до того, що росіяни користуються Starlink на тимчасово окупованих територіях, і вважає, що вони потрапляють до них через "треті країни".

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати й завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше.Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", - зазначив очільник Мінцифри.

Starlink у росіян на фронті

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що російські солдати в Україні використовують термінали Starlink.

Пізніше ці дані підтвердило Головне управління розвідки Міноборони України.

При цьому власник SpaceX Ілон Маск у відповідь на таку інформацію наголосив, що офіційно термінали Росії ніхто не продавав.

Водночас у російських окупантів спостерігаються проблеми зі зв'язком, навіть попри те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink.

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SpaceX Starlink Мінцифра Илон Маск Війна Росії проти України
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