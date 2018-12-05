Блокпосты на въездах в Одессу и автодорогах усилили бронетехникой

Фото: блокпосты усилили бронетехникой (od.npu.gov.ua)

В полиции заявили, что тотального стоп-контроля на дорогах нет

В связи с введением военного положения некоторые блокпосты на въездах в Одессу усилили бронетехникой, всего на территории области работает 31 блокпост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В полиции сообщили, что всего на территории Одесской области работает 31 блокпост, из которых 7 - стационарных и 24 мобильных. Они размещены на дорогах государственного значения и на въездах в областной центр.

Отметим, что на блокпостах в обязательном порядке находятся сотрудники полиции, Национальной гвардии, и, при необходимости, - взрывотехники, кинологи, военнослужащие Вооруженных сил Украины и бронетехника. При этом на некоторых постах правоохранители несут службу в круглосуточном режиме, на других - посменно.

"Тотального стоп-контроля нет. Останавливают подозрительные автомобили, возможна остановка транспортных средств с иностранной регистрацией, тех, которые по внешним признакам похожи на разыскиваемые и, конечно, если водитель нарушает правила дорожного движения", - подчеркнул руководитель одесской полиции Дмитрий Головин.

Также Головин отметил, что для беспрепятственного передвижения по территории области не обязательно иметь при себе паспорт. В случае его отсутствия и при необходимости документы будут проверяться в режиме он-лайн с помощью электронных баз данных полиции.

Напомним, в связи с введением военного положения в Одесской области маломерным плавательным средствам запретили выходить в море.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о создании совета обороны города на время действия военного положения. В частности, совет обороны создали с целью содействия военному командованию в организации и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Как известно, в Украине до 26 декабря введено военное положение в 10 областях. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

Президент подчеркнул, что это время будет использовано, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага. Он также выразил надежду, что Украине удастся ограничиться перечисленными мерами и продолжение военного положения не понадобится.