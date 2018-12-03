Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент хочет ограничиться мерами по укреплению обороны

Военное положение, которое было введено в десяти областях Украины, - это превентивная мера на срок в 30 дней. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент подчеркнул, что это время будет использовано для того, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага.

"Надеюсь, что мы сможем ограничиться перечисленными мерами и его продление не потребуется", - сказал он.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Парламент также назначил выборы президента на 31 марта 2019 года.

Президент Петр Порошенко в ходе своего обращения к украинскому народу относительно введения военного положения подчеркнул, что выборы президента должны состояться согласно Конституции - 31 марта 2019 года. По словам главы государства, военное положение никоим образом не должно повлиять на начало избирательной кампании.