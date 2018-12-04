В Одесской области маломерным плавсредствам запретили выходить в море

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Запрет на выход в море маломерных плавсредств действует с 1 декабря

В связи с введением военного положения в Одесской области маломерным плавательным средствам запретили выходить в море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Сообщается, что запрет на выход в море маломерных плавсредств действует с 1 декабря в Одесской области. Указанная мера связана с введением режима военного положения и продиктована высокой вероятностью провокаций со стороны Российской Федерации.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение о создании совета обороны города на время действия военного положения. В частности, совет обороны создали с целью содействия военному командованию в организации и осуществлении мероприятий правового режима военного положения.

Как известно, в Украине до 26 декабря введено военное положение в 10 областях. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская области.

Президент подчеркнул, что это время будет использовано, чтобы укрепить оборону и способность защитить граждан от удара врага. Он также выразил надежду, что Украине удастся ограничиться перечисленными мерами и продолжение военного положения не понадобится.