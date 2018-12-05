Блокпости на в'їздах в Одесу і автошляхах посилили бронетехнікою

Фото: блокпости посилили бронетехнікою (od.npu.gov.ua)

У поліції заявили, що тотального стоп-контролю на дорогах немає

У зв'язку з введенням воєнного стану деякі блокпости на в'їздах в Одесу посилили бронетехнікою, всього на території області працює 31 блокпост. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

У поліції повідомили, що всього на території Одеської області працює 31 блокпост, з яких 7 - стаціонарних та 24 мобільні. Вони розміщені на дорогах державного значення та на в'їздах до обласного центру.

Зазначимо, що на блокпосту в обов'язковому порядку знаходяться співробітники поліції, Національної гвардії, і, при необхідності, - вибухотехніки, кінологи, військовослужбовці Збройних сил України та бронетехніка. При цьому на деяких постах правоохоронці несуть службу у цілодобовому режимі, на інших - позмінно.

"Тотального стоп-контролю немає. Зупиняють підозрілі автомобілі, можлива зупинка транспортних засобів з іноземною реєстрацією, тих, які за зовнішніми ознаками схожі на розшукувані і, звичайно, якщо водій порушує правила дорожнього руху", - підкреслив керівник одеської поліції Дмитро Головін.

Також Головін зазначив, що для безперешкодного пересування по території області не обов'язково мати при собі паспорт. У разі його відсутності та при необхідності документи будуть перевірятися в режимі онлайн за допомогою електронних баз даних поліції.

Нагадаємо, в зв'язку з введенням військового стану в Одеській області маломірним плавальним засобам заборонили виходити в море.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про створення ради оборони міста на час дії воєнного стану. Зокрема, раду оборони створили з метою сприяння військовому командуванню в організації та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Як відомо, в Україні до 26 грудня введено воєнний стан у 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька і Запорізька області.

Президент підкреслив, що цей час буде використано, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Він також висловив сподівання, що Україні вдасться обмежитися перерахованими заходами і продовження військового положення не знадобиться.