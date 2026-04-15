Блокада Трампа в дії: в Ірану залишились лічені дні до зупинки видобутку нафти

18:57 15.04.2026 Ср
2 хв
Тегеран ризикує повторити антирекорд часів пандемії
aimg Валерій Ульяненко
Блокада Трампа в дії: в Ірану залишились лічені дні до зупинки видобутку нафти Ілюстративне фото: Ірану доведеться зупинити видобуток нафти (Getty Images)

Іран буде змушений суттєво скоротити видобуток нафти вже за два тижні, якщо морська блокада США перекриє його експорт. Наразі сховища країни заповнені трохи більше ніж наполовину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Читайте також: Трамп заявив, що назавжди відкриває Ормузьку протоку

Згідно з даними супутникового моніторингу компанії Kayrros, іранські резервуари для зберігання нафти, яку не вдається експортувати, наразі заповнені на 51%. При поточному рівні експорту у 1,8 мільйона барелів на добу вільного місця вистачить приблизно на 16 днів видобутку.

Якщо експорт буде перекрито, країна швидко досягне критичної межі запасів у 92 мільйони барелів. Цей антирекорд був зафіксований лише один раз - під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

Прогнози та стратегія Тегерана

Керівник напряму геополітики компанії Energy Aspects Річард Бронз вважає, що у разі зупинки експорту Тегеран продовжуватиме видобуток ще 10-15 днів. Після цього країні доведеться обмежувати виробництво на кількох родовищах.

Він додав, що останніми днями в затоку зайшла звична кількість танкерів для завантаження на нафтових терміналах Ірану. Це дає Тегерану можливість зберігати додаткові обсяги нафти на борту суден.

Упродовж усього конфлікту Іран щодня завантажував в експортному хабі на острові Харк один або два супертанкери. Кожен з них здатен перевозити 2 мільйони барелів.

Блокада Ормузької протоки США

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки США була введена в понеділок, 13 квітня, за наказом американського президента Дональда Трампа після зриву мирних переговорів між Вашингтоном та Тегераном.

За словами Трампа, порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Він також заявив, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.

Водночас 14 квітня підсанкційний китайський танкер Rich Starry пройшов через Ормузьку протоку. Танкер подолав водний шлях, попри блокаду, встановлену військовими США.

РБК-Україна також писало, що блокада суден в Ормузькій протоці тягне за собою ризики. Зокрема, американські військові кораблі у вузькій протоці можуть стати мішенню для ракет та дронів з дуже коротким часом на реакцію.

Сполучені Штати Америки Іран Нефть Ормузька протока
