Блокада Трампа в действии: у Ирана остались считанные дни до остановки добычи нефти

18:57 15.04.2026 Ср
2 мин
Тегеран рискует повторить антирекорд времен пандемии
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: Ирану придется остановить добычу нефти (Getty Images)

Иран будет вынужден существенно сократить добычу нефти уже через две недели, если морская блокада США перекроет его экспорт. Сейчас хранилища страны заполнены чуть более чем наполовину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Трамп заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив

Согласно данным спутникового мониторинга компании Kayrros, иранские резервуары для хранения нефти, которую не удается экспортировать, сейчас заполнены на 51%. При текущем уровне экспорта в 1,8 миллиона баррелей в сутки свободного места хватит примерно на 16 дней добычи.

Если экспорт будет перекрыт, страна быстро достигнет критического предела запасов в 92 миллиона баррелей. Этот антирекорд был зафиксирован только один раз - во время пандемии Covid-19 в 2020 году.

Прогнозы и стратегия Тегерана

Руководитель направления геополитики компании Energy Aspects Ричард Бронз считает, что в случае остановки экспорта Тегеран будет продолжать добычу еще 10-15 дней. После этого стране придется ограничивать производство на нескольких месторождениях.

Он добавил, что в последние дни в залив зашло привычное количество танкеров для загрузки на нефтяных терминалах Ирана. Это дает Тегерану возможность хранить дополнительные объемы нефти на борту судов.

На протяжении всего конфликта Иран ежедневно загружал в экспортном хабе на острове Харк один или два супертанкера. Каждый из них способен перевозить 2 миллиона баррелей.

Блокада Ормузского пролива США

Напомним, блокада Ормузского пролива США была введена в понедельник, 13 апреля, по приказу американского президента Дональда Трампа после срыва мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

По словам Трампа, нарушители, которые приблизятся к блокаде, будут ликвидированы. Он также заявил, что военно-морские силы Ирана "лежат на дне моря", а 158 кораблей Тегерана полностью уничтожены.

В то же время 14 апреля подсанкционный китайский танкер Rich Starry прошел через Ормузский пролив. Танкер преодолел водный путь, несмотря на блокаду, установленную военными США.

РБК-Украина также писало, что блокада судов в Ормузском проливе влечет за собой риски. В частности, американские военные корабли в узком проливе могут стать мишенью для ракет и дронов с очень коротким временем на реакцию.

Больше по теме:
Новости
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Сырский назвал площадь освобожденной от россиян территории Украины за март
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта