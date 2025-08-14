Около трех тысяч абитуриентов отказались от бюджетных мест в 2025 году: что это значит
Почти три тысячи абитуриентов на бакалавриат, которые получили рекомендацию к зачислению на бюджет, не подтвердили свое место обучения, таким образом отказавшись от бюджетного места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГП "Инфоресурс".
Согласно статистике вступительной кампании 2025 года, из более 65,4 тысячи абитуриентов, рекомендованных на обучение за государственный счет, требования подтвердили 62,7 тысячи человек. Соответственно около 3000 абитуриентов отказались от обучения на бюджете.
Отказ от бюджетного места также лишает возможности получить государственный образовательный грант в случае участия во второй волне поступления и зачисления на контракт.
Что касается контрактников, со 110,8 тысяч рекомендованных свои места подтвердили 82,3 тысячи, а 28,5 тысячи отказались от контракта по приоритету.
Для сравнения, в 2024 году от бюджета отказались около 7 тысяч абитуриентов.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине продолжается вступительная кампания в медицинские вузы Минздрава, куда в этом году поступает рекордное количество абитуриентов. Уже зачислено более 4,5 тыс. студентов на госзаказ. Самые популярные вузы - НМУ им. Богомольца, Львовский и Винницкий медуниверситеты, а самые востребованные специальности - "Медицина", "Фармация" и "Медицинская психология".
Напомним, в Украине началась процедура перевода студентов с контракта на свободные бюджетные места, которая продлится до 18 августа 2025 года. Без конкурса на бюджет могут перевести льготные категории (дети погибших, сироты, участники боевых действий и т.д.), другие абитуриенты - при наличии вакантных мест.