Около трех тысяч абитуриентов отказались от бюджетных мест в 2025 году: что это значит

Почти три тысячи абитуриентов на бакалавриат, которые получили рекомендацию к зачислению на бюджет, не подтвердили свое место обучения, таким образом отказавшись от бюджетного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГП "Инфоресурс" .

Согласно статистике вступительной кампании 2025 года, из более 65,4 тысячи абитуриентов, рекомендованных на обучение за государственный счет, требования подтвердили 62,7 тысячи человек. Соответственно около 3000 абитуриентов отказались от обучения на бюджете.

Отказ от бюджетного места также лишает возможности получить государственный образовательный грант в случае участия во второй волне поступления и зачисления на контракт.

Что касается контрактников, со 110,8 тысяч рекомендованных свои места подтвердили 82,3 тысячи, а 28,5 тысячи отказались от контракта по приоритету.

Для сравнения, в 2024 году от бюджета отказались около 7 тысяч абитуриентов.