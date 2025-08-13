Рекордний набір у медичні виші: які спеціальності найчастіше обирають абітурієнти

В Україні триває вступна кампанія до закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров’я (МОЗ). Цьогоріч до медичних вишів вступає рекордна кількість абітурієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані МОЗ .

У відомстві відзначають, що проміжні результати цього року вже перевищили торішні. На місця держзамовлення за спеціальностями у сфері охорони здоров’я зараховано 4 529 абітурієнтів проти 4 462 у 2024 році.

Ще триває набір на держзамовлення за спеціальностями "Терапія та реабілітація", "Технології медичної діагностики та лікування", а також на контрактні місця за усіма медичними спеціальностями.

Які виші та спеціальності найпопулярніші у 2025 році

Лідерами за кількістю зарахованих залишаються:

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, де цьогоріч запрацювала перша в Україні сучасна Університетська лікарня;

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.

На прифронтових територіях найбільше абітурієнтів зараховано до:

Харківського національного медичного університету – 384, проти 336 у 2024 році,

Дніпровського державного медичного університету - 254 (у 2024 році - 284),

Запорізького державного медико-фармацевтичного університету - 185 зарахованих (торік - 227).

Найпопулярніші спеціальності цього року: "Медицина" (3 430 зарахованих), "Фармація" (134) та "Медична психологія" (116).

У МОЗ наголошують, що вступна кампанія ще триває і бажаючі отримати медичну освіту ще можуть подати документи на навчання.