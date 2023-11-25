Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, бажають евакуюватись, - Деркач

"Ми вчора оголосили про можливість того, щоб забрати деяких водіїв до України. На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу", - заявив заступник міністра.

Як відзначив Деркач, водіям, які бажають евакуюватись, допоможуть перетнути кордон в обидва напрямки.

Як евакуюватимуть водіїв?

"Коли ми говоримо про повернення водіїв, ми говоримо й про юридичну складову. Ми вас забираємо, привозимо, це однозначно в юридичній площині того, що ви маєте перетнути кордон до України й назад до вантажівки. Це питання ми однозначно юридично маємо вирішувати", - заявив Деркач.

За словами заступника міністра, наразі питання щодо юридичної складової вже обговорювалось з Держприкордонслужбою.

"Вони (Держприкордонслужба, - ред,) так само хочуть допомогти й розуміють в яких ви умовах знаходиться. Це фактично їхнє рішення про надання дозволу про перетин кордону", - додав Деркач.

Додамо, що для евакуації необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк, який, як вони стверджують, триватиме до січня 2024 року. Після цього вони заблокували три КПП, серед яких:

"Ягодин-Дорогуськ";

"Краковець-Корчева";

"Рава-Руська-Хребене".

Перевізники висунули низку вимог з якими можна ознайомитись в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема вони пригрозили перекрити пункт пропуску "Медика - Шегині", однак станом на 20 листопада офіційних підтверджень інформації про блокування немає.

З початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.

Для того, аби дізнатись більше про ситуацію на кордоні з Польщею, станом на 25 листопада, можна ознайомитись з репортажем РБК-Україна.