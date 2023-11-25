Около 20 водителей, застрявших на границе с Польшей, желают эвакуироваться, - Деркач

"Мы вчера объявили о возможности того, чтобы забрать некоторых водителей в Украину. На сегодня есть около 20 водителей, которые согласились и написали о том, что хотят поехать в Украину на определенный период времени", - заявил заместитель министра.

Как отметил Деркач, водителям, которые желают эвакуироваться, помогут пересечь границу в оба направления.

Как будут эвакуировать водителей?

"Когда мы говорим о возвращении водителей, мы говорим и о юридической составляющей. Мы вас забираем, привозим, это однозначно в юридической плоскости того, что вы должны пересечь границу в Украину и обратно к грузовику. Этот вопрос мы однозначно юридически должны решать", - заявил Деркач.

По словам заместителя министра, сейчас вопрос о юридической составляющей уже обсуждался с Госпогранслужбой.

"Они (Госпогранслужба, - ред,) так же хотят помочь и понимают в каких вы условиях находится. Это фактически их решение о предоставлении разрешения о пересечении границы", - добавил Деркач.

Для эвакуации необходимо заполнить соответствующую форму по ссылке.

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября перевозчики Польши начали забастовку, которая, как они утверждают, продлится до января 2024 года. После этого они заблокировали три КПП, среди которых:

"Ягодин-Дорогуск";

"Краковец-Корчева";

"Рава-Русская-Позвоночник".

Перевозчики выдвинули ряд требований, с которыми можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

В частности, они пригрозили перекрыть пункт пропуска "Медика - Шегини", однако по состоянию на 20 ноября официальных подтверждений информации о блокировке нет.

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

Для того чтобы узнать больше о ситуации на границе с Польшей, по состоянию на 25 ноября, можно ознакомиться с репортажем РБК-Украина.