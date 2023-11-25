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Около 20 водителей, застрявших на границе с Польшей, желают эвакуироваться, - Деркач

Фото: Около 20 застрявших на границе с Польшей водителей желают эвакуироваться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Около 20 водителей, застрявших на границе Польши и Украины из-за забастовки польских перевозчиков, заявили о желании эвакуироваться.

Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы вчера объявили о возможности того, чтобы забрать некоторых водителей в Украину. На сегодня есть около 20 водителей, которые согласились и написали о том, что хотят поехать в Украину на определенный период времени", - заявил заместитель министра.

Как отметил Деркач, водителям, которые желают эвакуироваться, помогут пересечь границу в оба направления. 

Как будут эвакуировать водителей? 

"Когда мы говорим о возвращении водителей, мы говорим и о юридической составляющей. Мы вас забираем, привозим, это однозначно в юридической плоскости того, что вы должны пересечь границу в Украину и обратно к грузовику. Этот вопрос мы однозначно юридически должны решать", - заявил Деркач. 

По словам заместителя министра, сейчас вопрос о юридической составляющей уже обсуждался с Госпогранслужбой. 

"Они (Госпогранслужба, - ред,) так же хотят помочь и понимают в каких вы условиях находится. Это фактически их решение о предоставлении разрешения о пересечении границы", - добавил Деркач.

Для эвакуации необходимо заполнить соответствующую форму по ссылке.

Блокировка КПП на границе с Украиной

С 6 ноября перевозчики Польши начали забастовку, которая, как они утверждают, продлится до января 2024 года. После этого они заблокировали три КПП, среди которых:

  • "Ягодин-Дорогуск";
  • "Краковец-Корчева";
  • "Рава-Русская-Позвоночник".

Перевозчики выдвинули ряд требований, с которыми можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

В частности, они пригрозили перекрыть пункт пропуска "Медика - Шегини", однако по состоянию на 20 ноября официальных подтверждений информации о блокировке нет.

С начала блокады на границе Украины и Польши умерли уже двое перевозчиков.

Для того чтобы узнать больше о ситуации на границе с Польшей, по состоянию на 25 ноября, можно ознакомиться с репортажем РБК-Украина.

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Польша