Черга на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", на тлі протесту польських перевізників, розтягнулась на більше ніж 20 кілометрів. Мітингувальники пропускають одну фуру на годину, втім, можуть порушувати це правило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Зазвичай через "Ягодин-Дорогуськ" пропускають 150-160 вантажівок на день, втім зараз ця цифра складає лише від 10 до 15 одиниць.

Фото: Черга з фур більше 20 км. Фоторепортаж РБК-Україна з польського кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)

Наразі черга з фур розтягнулась на 22 кілометри перед польським Хелмом й ще кілька кілометрів після населеного пункту.

Фото: Черга з фур більше 20 км. Фоторепортаж РБК-Україна з польського кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)

В черзі стоять близько 700-800 вантажівок - по 40 одиниць на кілометр. Мітингувальники пропускають лише по одній фурі на годину, але, зрозуміло, можуть порушувати це правило.

Правоохоронці, щоб уникнути конфліктних ситуацій, спеціально розділили мітингувальників та водіїв вантажівок.

Блокування КПП на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники заявили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до січня 2024 року. В перші години були заблоковані три КПП на кордоні з нашою країною, а саме:

"Ягодин-Дорогуськ";

"Краковець-Корчева";

"Рава-Руська-Хребене".

"Обмеження" не стосуються автобусів, легкових автомобілів та пішоходів.

Перевізники висунули низку вимог, серед яких:

відновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Зокрема, 17 листопада, представники перевізників пригрозили перекрити пункт пропуску "Медика - Шегині". Станом на 20 листопада, офіційних підтверджень інформації про блокування немає.

З початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.