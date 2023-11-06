У Польщі розпочався страйк перевізників. Яка ситуація на кордоні України

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим вже спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: ДПСУ, польські ЗМІ та коментар віце-президента Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) Володимира Баліна в ефірі телемарафону.

"Так. На жаль, біля "Дорогуську" розпочався страйк о 13:20 за київським часом. Заблоковано рух. Фактично пускають 1 машину на експорт і на імпорт протягом одного часу. Не пускають машини, які їдуть 1-24 групою товарів про яку ми говорили, що в нас є окрема черга. Це дійсно так", - констатував Балін.

За його словами, поки немає підтвердження з Хребеного, але "там теж машини збиралися".

"І я думаю, що вони теж там розпочнуть акцію. Сподіваюсь, що це буде одноденна акція, а не так як вони заявляли до кінця року", - зазначив віце-президент Асоціації.

Що відомо про страйк у Польщі

Як зазначають у ДПСУ, після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

"Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд", - попереджають прикордонники.

Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Чого хочуть протестувальники

За даними польських ЗМІ, бастуючі, які мають намір протестувати "цілі два місяці, до 3 січня 2024 року", висунули такі вимоги:

відновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Що було до цього?

В кінці жовтня Україна отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Україна надіслала Польщі дипломатичну ноту із проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Адже воно шкодитиме інтересам обох країн і негативно вплине на торговельні відносини. У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна планувала обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів щодо пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску.