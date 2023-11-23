Страйк польських перевізників: на кордоні помер ще один український водій

На стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" на кордоні з Польщею, де продовжується страйк польських перевізників, помер ще один український водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна в ефірі "Суспільне. Спротив" .

"Сьогодні вранці отримали інформацію, що сьогодні вночі помер водій у Корчові на стоянці", - сказав Балін.

Він нагадав, що вже другий летальний випадок з початку блокади кордону.

"Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики та правоохоронні органи, але факт є", - додав віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.

За його словами, у померлого водія автомобіль на харківських номерах. Його ім'я Балін не назвав.

Не перший випадок

Нагадаємо, 12 листопада український водій, який планував перетнути кордон помер у своїй вантажівці перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

Зазначається, що 54-річний чоловік 11 листопада приїхав на парковку в місті Хелм та залишився очікувати там на перетин кордону.

"Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей, проте наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини", - розповів заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

Блокада кордону польськими перевізниками

Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Тим часом Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.