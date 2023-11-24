Україна хоче евакуювати водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею: як податися

Українських водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею, хочуть евакуювати. Україна збирає дані охочих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра інфраструктури України Сергія Деркача у Facebook.

Деркач наголосив, що водії, які вимушені стояти на кордоні, не мають відповідних умов. Йдеться про харчування, чергування "швидких", пожежників, санітарні умови.

У зв'язку з цим Україна ухвалила рішення евакуювати водіїв вантажівок, які висловлять таке бажання. Для цього потрібно заповнити форму. Це можуть зробити водії або перевізники.

"Зі свого боку, ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади", - додав Деркач.

Вчора РБК-Україна повідомляло, що Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського союзу на кордоні. Вона має фіксувати ситуацію перед пунктами пропуску. Зокрема, чи пропускають небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога та в яких умовах перебувають водії. Офіційний лист із такою пропозицією направили.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та "Ягодин-Дорогуськ". Вчора, 23 листопада, був заблокований ще один пункт "Шегині-Медика".

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

Через блокаду кордону у пунктах пропуску застрягли тисячі вантажівок і водіїв. Зафіксовані випадки смерті водіїв.