Британський міністр заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли"

Британський міністр безпеки Ден Джарвіс заявив, що війна в Україні може вийти на переломний етап. Саміт на Алясці дав надію на крок до реального миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністра, якого цитує The Telegraph.

За його словами, мир між Україною та Росією став відчутно ближчим після саміту на Алясці та серії переговорів у Вашингтоні, й нинішній етап можна вважати найбільш перспективним із моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

На думку міністра, війна наблизилася до "вирішального моменту", а міжнародні зустрічі останніх днів відкрили нове вікно можливостей для пошуку компромісу.

"Прем’єр-міністр (йдеться про прем'єра Британії Кіра Стармера - ред.) провів зустріч із 30 міжнародними лідерами, так званою "коаліцією охочих", тож мені здається, що ми ближчі до миру, ніж будь-коли від початку війни", - сказав Джарвіс.

Попереду головне завдання

Разом з тим міністр зауважив, що ключове завдання полягає у переході від дипломатичних сигналів до практичного результату.

"Нам потрібно рухатися далі, досягти угоди та закласти основу для довготривалого, стійкого мирного врегулювання. Це, безперечно, відповідає інтересам України, ширшої європейської безпеки, але також і нашим власним інтересам у сфері безпеки", - підкреслив він.

У підсумку Джарвіс зазначив, що Лондон готовий відігравати активну роль у майбутніх домовленостях.

"Мені здається, що зараз вирішальний момент. Ми ближчі до миру, ніж були будь-коли останнім часом. І уряд Великої Британії, як чітко заявив прем’єр-міністр, прагнутиме відігравати повну роль у забезпеченні цього миру", - підсумував він.